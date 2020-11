Torna Amici. E Maria De Filippi chiama Lorella Cuccarini

Marida Caterini 12 novembre 2020 a

Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi compie 20 anni. E torna con l'edizione del compleanno a partire da sabato 17 novembre su Canale 5, nella fascia tradizionale del day time pomeridiano: alle 14.10. Una delle prime novità è l'ingresso nel cast fisso di Lorella Cuccarini. La showgirl, ballerina e conduttrice lascia la Rai e torna a Mediaset, casa madre da cui si era allontanata dieci anni fa. E' un nuovo inizio per lei che era stata bruscamente allontanata da La vita in diretta, gestita lo scorso anno insieme ad Alberto Matano. Ancora una volta la De Filippi tende la mano a chi si trova in difficoltà a viale Mazzini. Lo aveva fatto con Mara Venier.

Ora è la volta di Lorella Cuccarini. Purtroppo le nuove regole imposte dalle normative anti - Covid hanno reso più complicata la preparazione del talent. Ma la De Filippi non ha rinunciato all'appuntamento annuale con un cast ed una squadra che saranno perennemente monitorati per escludere qualsiasi possibilità di contagio. Per questo motivo il talent, almeno nella fascia del day time, è arrivato in video con un certo ritardo rispetto al passato. Ci sono alcune novità, pere), nell'edizione in arrivo.

Mentre l'appuntamento settimanale del fine settimana resta su Canale 5, il day time abbandona Real Time dove era stato trasmesso negli ultimi anni. E torna in famiglia. Sarà infatti Italia 1 ad ospitare le puntate quotidiane del talent show, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.00. Questa fase del talent conserva lo schema tradizionale: mostrare come si preparano i ragazzi ad affrontare le prove di ballo e canto con i maestri delle rispettive discipline.

Per quanto riguarda il Serale di Amici 2021, l'inizio dovrebbe essere sempre tra marzo ed aprile. La collocazione non dovrebbe cambiare restando nel prime time del sabato sera. Due reti di Cologno Monzese, dunque, sono mobilitate per assicurare uno spettacolo in linea con le aspettative del passato. Un passato che significa, in questo caso, venti lunghi anni di vita trascorsi ininterrottamente sul piccolo schermo alla ricerca di talenti. Sotto tale aspetto Amici è senza dubbio la migliore trasmissione del carnet spettacolare della signora Costanzo.

Ogni anno ha rappresentato uno spaccato della giovane musica italiana mostrando l'evoluzione non solo delle tendenze canore made in Italy ma anche e soprattutto dei giovani stessi che vi hanno partecipato. Generazioni mai identiche, fotografate e portate sotto i riflettori con caratteristiche che ne rispecchiano l'epoca. Pensiamo ad Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, solo per citare due nomi. E l'evoluzione è ben chiara: nelle prime edizioni partecipavano ragazzi assolutamente privi di esperienza. Oggi sono preparatissimi ed agguerritissimi.

