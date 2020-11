Ecco come sta Alessandra Mussolini dopo l'incidente a Ballando

Giada Oricchio 10 novembre 2020 a

Ecco dove era finita Alessandra Mussolini dopo lo choc in diretta a "Ballando con le Stelle"! L'ex parlamentare riappare più in forma che mai sulla copertina del settimanale "Gente". Nel corso degli ottavi di finale di "Ballando con le Stelle", il dancing show di RaiUno, la Mussolini ha avuto un malore in diretta dopo un salto molto impegnativo. Milly Carlucci è andata subito a nero per consentire di soccorrere la Mussolini in modo adeguato e infatti al rientro dalla pubblicità, la provetta ballerina, seppur frastornata, stava già meglio. Il pubblico ha premiato l'abnegazione della nipote di Sophia Loren e tramite il televoto ha premiato lei e il suo maestro Maykel Fonts mandandoli in semifinale. Dopo la diretta dii sabato, però, Alessandra Mussolini aveva fatto perdere le sue tracce facendo preoccupare i fan. Ebbene, la concorrente si è ripresa completamente e ha posato molto seducente per un servizio fotografico ad alto tasso di sensualità con Maykel Fonts.

