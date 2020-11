Grande Fratello Vip, il televoto è annullato. Scatta il toto squalifica tra Andrea Zelletta e Paolo Brosio

Giada Oricchio 05 novembre 2020 a

Quasi un fulmine a ciel sereno. Il Grande Fratello Vip 5 ha annullato il televoto che vede in nomination Paolo Brosio, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Massimiliano Morra. Sugli account ufficiali del reality show si legge il seguente comunicato: "Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati".

Sui social è già partito il toto-squalifica: i nomi potrebbero essere diversi. Il primo indiziato è Andrea Zelletta. L'ex tronista, esattamente come Paolo Brosio, ha infranto il patto di riservatezza raccontando ai coinquilini cose del mondo esterno come l'ingresso di Selvaggia Roma (poi stoppata a causa del Covid-19), l'allungamento del reality show e il 40% di preferenze per Tommaso Zorzi. Brosio è finito in nomination d'ufficio, mentre Zelletta credeva di averla fatta franca. Ma martedì, Alfonso Signorini ha dichiarato al format web "Casa Chi" che gli autori lo hanno informato solo in un secondo momento degli spoiler di Zelletta e ha assicurato che sarebbero stati presi provvedimenti. Dunque, plausibile che il televoto sia stato annullato per inserire il modello pugliese. Anche se essendo un voto non eliminatorio, Zelletta poteva essere aggiunto domani sera ai meno nominati.

Il secondo nome sarebbe quello dello stesso Brosio che in questi giorni si è lasciato andare a dichiarazioni inopportune sulla preghiera che "può far guarire più delle medicine" o su Dayane: "Io credevo che fosse donna fino in fondo invece..." in riferimento allo scherzo in cui fingeva di baciare appassionatamente Rosalinda. I social, in particolare Twitter, hanno fatto anche altre ipotesi, un po' fantasiose, sul blocco del televoto: espulsione per le sparate omofobe della De Blanck (molto improbabile perché non recenti) oppure per aver dato due ceffoni a Enock (seppur per scherzo) e ricorso di due ex gieffini che riterrebbero di essere stati squalificati ingiustamente.

