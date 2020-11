07 novembre 2020 a

Esplosiva Wanda Nara. La showgirl argentina moglie del calciatore Mauro Icardi sta trascorrendo il lockdown a Parigi. Ecco come si mostra nella foto che ha postato su Instragram commentando: "Uff, weekend in lockdown". Il perizoma color carne accende i commenti dei fan, ma c'è anche chi nota le tantissime scarpe che si notano nello sfondo. Con tutte quelle calzature a disposizione e non si può uscire...

