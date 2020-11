Carlo Conti ricoverato in ospedale a Firenze: le condizioni del conduttore positivo al Covid

Giada Oricchio 06 novembre 2020 a

Carlo Conti, contagiato da Covid-19, è stato ricoverato in ospedale. Sul sito di “La Repubblica” si legge che il popolare conduttore: “è stato ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi nel reparto malattie infettive. Il conduttore è affetto da Covid e, nonostante le sue condizioni non siano gravi, sono state giudicate non più compatibili con l'isolamento a casa”.

A dare notizia della sua positività al Coronavirus era stato lo stesso Carlo Conti con un post su Instagram. Dopo una settimana di sintomi relativamente lievi (febbre e tosse) che gli avevano consentito di condurre una puntata di “Tale e quale show” da casa, ha subìto un peggioramento, come ha reso noto lo stesso Conti (“i sintomi adesso ci sono tutti e anche troppi” ha scritto sui social). Alla fine il trasferimento in ospedale. Questa sera il talent canoro si alterneranno alla conduzione i giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

