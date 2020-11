Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini tenta l'impresa ma il maestro Maykel Fonts è preoccupato

Francesco Fredella 06 novembre 2020 a

Alessandra Mussolini ora è preoccupata. La gara di domani a “Ballando con le stelle” sarà molto difficile. Andiamo per gradi. L’ex deputata, in coppia con i ballerino Maykel Fonts, dovrà dare prova di quello che sta imparando con una presa difficilissima. E a Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele, la Mussolini chiede al suo partner di ballo il grado di rischio. “E’ difficile? Pericolosa? Dimmi la verità, ti prego”, dice Alessandra. Lui risponde: “Molto difficile e rischiosa”. Cala il gelo. Si tratta di una presa che tecnicamente viene chiama “sciarpa” e che per una ballerina non professionista potrebbe essere difficilissima. Ma la Mussolini vuole provarci senza pensare al rischio. Il programma di Milly, che domani sera vedrà Stefania Sandrelli in pista come ballerina per una notte, sta volando con ascolti altissimi. Per l’ex parlamentare si tratta di una nuova esperienza in tv, totalmente lontano dalla politica.

