Anna Tatangelo piange in tv. Michelle Hunziker le viene in aiuto

05 novembre 2020 a

a

a

Anna Tatangelo scoppia a piangere in tv. Durante la trasmissione "All Together Now", una delle concorrenti svela che vuole vincere per poter portare in viaggio sua mamma alla quale deve tanto anche perché hanno affrontato insieme un grande dolore.

A quel punto ha preso la parola Anna Tatangelo e ha detto: «È bello ripagare i sacrifici di un genitore…», dopo di che ha iniziato a piangere. E in suo soccorso è venuta proprio Michelle Hunziker: «Senza entrare nei dettagli, questo argomento emoziona molto Anna».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.