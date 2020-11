Scoppia il caso Sanremo. La soffiata a Dagospia: scintille Amadeus-Coletta?

Francesco Fredella 03 novembre 2020 a

Per adesso si tratta di un’indiscrezione, una Dago-bomba. Ci sarebbero, usiamo il condizionale, attriti tra Stefano Coletta e Amadeus. Il sito di Roberto D’Agostino ne parla con uno dei suoi più celebri flash, che fa tremare il mondo della tv. “Spifferi dal quinto piano di viale Mazzini, clima teso tra Amadeus e Stefano Coletta (direttore di Rai1 ndr). Ciò sarebbe uno scontro acceso tra il direttore e il responsabile artistico del Festival di Sanremo. Cosa ha fatto scattare la scintilla?”

Ed è questo l’interrogativo più forte delle ultime ore. Negli ambienti televisivi la notizia sta circolando alla velocità della luce. Davvero tra il conduttore di Rai1 e il suo direttore c’è un po’ di tensione? All’orizzonte, per la Rete ammiraglia Rai, c’è uno dei Festival di Sanremo più difficili di sempre. Il Covid, come si sa, ha cambiato il modo di fare televisione e spettacolo. Una delle vittime di questa pandemia potrebbe essere proprio il Festival, per adesso posticipato e non sospeso. Ma si attende di capire quello che possa accadere nelle prossime settimane.

