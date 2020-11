Il Grande Fratello Vip si fa hot con Dayane Mello e Adua Del Vesco: dichiarazione e bacio

Giada Oricchio 01 novembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello e Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò, sono sempre più vicine: dichiarazioni e baci sulle labbra. Cosa sta succedendo tra Dayane e Rosalinda? La modella brasiliana e l’attrice hanno instaurato una bella amicizia, spesso parlano e si confidano nella “lavatrice”, ma con il passare dei giorni il rapporto si è fa via, via più stretto tanto da far nascere il dubbio che possa esserci qualcosa di diverso da un’amicizia speciale nonostante entrambe si dichiarino eterosessuali.

Rosalinda è fidanzata da anni con Giuliano, a suo dire, l’unico uomo che abbia mai avuto, mentre Dayane ha detto di aver avuto tanti uomini: “Ho fatto molte esperienze sessuali, ma io cerco un rapporto vero perché la vita è un soffio, passa veloce e voglio condividerla”. Dopo alcuni casti e sporadici baci sulle labbra, ieri sera durante la festa di Haloween, Dayane e Rosalinda si sono scambiate un lungo bacio a stampo suscitando lo stupore di Tommaso Zorzi che ha ironizzato: “Ciao Giuliano, un saluto”. Un’ora dopo, in giardino, hanno bissato con una certa intensità. Dayane, un po’ alticcia, ha guardato Rosalinda seduta sulla sedia e ha detto: “Sei perfetta, sei bellissima, mamma mia, mi sa che io mi sono innamorata di te” e la siciliana con sguardo complice: “Ti sei innamorata?!”, “Sì” ha bisbigliato la Mello ripetendo che era innamorata e Rosalinda: “Mi stai mettendo in crisi, dai stai scherzando”. La gieffina si è ripresa: “Certo, poi qui le parole hanno un peso. Ma tu sei più bella di Sophia Loren e Monica Bellucci, per me più di loro” e Rosalinda: “Però io ti voglio più di bene”. Alla fine, Dayane si è appoggiata alle ginocchia dell’amica sorridente e ha fatto partire un altro languido bacio. Se son rose fioriranno.

