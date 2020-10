Ballando con le stelle, Elisa Isoardi choc: la caviglia non regge e abbandona la gara

31 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi si auto-elimina dalla gara di Ballando Con Le Stelle. "Non posso" esclama mentre parte la musica e scuote la testa per il dolore alla caviglia: la ballerina è già in mezzo alla pista con il maestro Raimondo Todaro ma il balletto non s'ha da fare. Già la coppia all'inizio della puntata del talent Rai aveva rinunciato alla sfida di Halloween beccandosi una penalità di -10 punti e battibeccando con la giuria. Fino all'ultimo istante la coppia più amata dal pubblico ha sperato di poter gareggiare ma poi, in mezzo alla pista, tra la clip e l'esibizione, ha deciso di ritirarsi all'ultimo istante per tentare di rientrare più in là col ripescaggio quando la Isoardi si spera starà meglio con la caviglia.

Il piede appare seriamente compromesso e nonostante la fisioterapia quotidiana la situazione resta ancora grave tanto che anche il maestro Todaro è preoccupato. La conduttrice Milly Carlucci è incredula e dispiaciuta, il giurato Ivan Zazzaroni chiede se il regolamento consenta di potersi eliminare per poi tornare in gare nelle prossime settimane. "Per quanto sono amati dal pubblico sareste passati ma avete fatto una scelta coraggiosa" commenta l'opinionista Bruzzone. "Fanno bene e ci tolgono dall'imbarazzo" sentenzia la giurata Selvaggia Lucarelli.

Secondo il regolamento la coppia può ritirarsi e rientrare col ripescaggio conferma la Carlucci. "Torneremo più forti di prima" promette il maestro Todaro. "Voglio vedere una cosa che farà bruciare questa pista" dice la conduttrice salutandoli e ricordando quante disavventure hanno già attraversato, dall'intervento di appendicite del maestro all'incidente alla caviglia della Isoardi: "Una coppia sfortunata".

