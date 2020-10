Grande Fratello Vip, scontro tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: amicizia al capolinea. E interviene Alba Parietti

31 ottobre 2020 a

Alba Parietti irrompe nella lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 5: “Ti credi un imperatore romano”. Nell’ultima diretta del GFVip, Alfonso Signorini ha affrontato l’amicizia a ostacoli tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini mandando un filmato riassuntivo con alcune dichiarazioni ambigue del figlio di Alba Parietti: “Forse ce l’ha con me perché non gli ho dato quello che voleva. Se lui voleva altro, non posso darglielo”.

Nel video era riportato anche un confessionale della De Blanck che non sopporta Zorzi: “Non c’è trippa per gatti e questo lo ha fatto arrabbiare”. Al rientro in studio, Signorini ha provato a fare chiarezza: “Tommaso, Oppini dice che forse da lui ti aspettavi altro, alludeva a un rapporto sentimentale, che ne pensi?”, Zorzi ha scosso la testa sconsolato: “E’ un leit-motiv degli etero pensare che tutti i gay siano fatalmente innamorati di loro e che li seguano come i cani seguono gli ossi perché non li possono avere. Mi capita sempre. Quando me lo ha detto non sono nemmeno riuscito a rimanere serio. Lo trovo fuori da ogni logica. Se voglio qualcosa me la vado a prendere, al massimo mi becco una porta in faccia. Il fatto che si vociferi che sono cambiato con lui perché non c’è stato, è il capolinea dei discorsi”.

Poi si è rivolto a Francesco: “Ci ho mai provato con te? No? Eppure l’hai pensato. Cosa ti ha mai fatto pensare che ci provassi? Questa cosa che serpeggia non mi piace. Cioè NCF. Se Pierpaolo litiga con te, pensi che lo fa perché gli piaci? Lo pensi di me solo perché sono gay? E’ istinto? E’ tarato male. Scusa ma hai un ego smisurato! Io sono cambiato perché mi sono sentito una pedina del suo gioco a scacchi. Mi dà fastidio che lo abbia fatto a discapito di una persona a cui dice di voler bene. Non mi è piaciuto che si sia omologato all’altro gruppo e che si sia accanito a nominare persone che non se lo meritavano”. La De Blanck, interrogata dal conduttore, è partita in quarta: “Penso che sia uno scemo… no vabbè niente… tutto è iniziato dallo scherzo in cui dicesti a Francesco che ti piaceva”, ma si ferma e Signorini l’ha criticata: “Eh, fai marcia indietro, non mi piace! Ti sarai fatta un’idea. Hai sospeso il concetto”.

Francesco Oppini, in evidente difficoltà, ha cercato di giustificarsi: “Rispondevo alla frase della De Blanck, facevo una serie di considerazioni”. Zorzi si è arrabbiato: “Ma cosa ti ha fatto pensare che mi fossi congelato perché mi piaci?”, “Niente”, “E allora che ca**o dici? Ragionate per il nulla? I vostri input sono il niente?” ha ribattuto Tommaso. Non è finita perché Signorini ha mostrato all’influencer i post al vetriolo di Alba Parietti contro di lui e in difesa del figlio: “Ma chi si crede l’imperatore romano? Se il fan club di Zorzi determina se Francesco deve restare, eliminatelo. Tommaso non mi piace per niente, si è dimostrato il contrario di un amico, ha insinuato e ha tramato alle spalle facendo la vittima e lo ha accoltellato alle spalle”. Zorzi ha risposto: “Sono pronto a spiegarle tutto e accetto il suo volere. Detto questo, la cosa non è partita da me. Il fatto che si scagli in maniera così dura verso di me, una donna che potrebbe essere mia madre, con mia madre che potrebbe leggere, è un NI, lo trovo di dubbio gusto”.

Francesco Oppini si è dissociato dalle affermazioni della mamma, ma Alba Parietti non è una che sta in un angolo e ha fatto irruzione al GFVip. Quando Francesco Oppini si è collegato con la fidanzata per il suo compleanno e in men che non si dica Alba ha letteralmente cacciato dall’inquadratura la giovane per prendersi la scena e attaccare Tommaso: “Non voglio entrare nelle dinamiche del gioco però mi ha ferito molto quello che hai detto su Francesco. Sono pronta a ricredermi”.

Nel post diretta, Zorzi era molto amareggiato: “Io sono un ragazzo di 25 anni che sta iniziando una carriera e Alba Parietti ha fatto delle dichiarazioni un po’ del ca**o su di me” e ancora: “Ci sono rimasto malissimo, io non ho nessuno che rilasci interviste per me, quello che ho a livello televisivo me lo sono costruito da solo, ha detto delle cose fortissime, mia madre si sarà sentita male. Me ne ha dette di ogni che sono falso, cattivo, pettegolo, che mi sento l’imperatore. In confessionale gli ho dovuto dire fermate il filmato che altrimenti esco da qui e mi sparo. Seguo il consiglio della contessa e mi sparo”.

