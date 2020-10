Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini è Dracula e prende a morsi Maykel Fonts

31 ottobre 2020 a

Travestita da Dracula per la notte di Halloween improvvisa il cha cha cha per la prova speciale di Ballando con le stelle. Alessandra Mussolini dà spettacolo sulla pista del talent Rai con la performance dedicata alla notte di zucche e zombie ma a colpire stavolta sono i denti e non i piedi. "Non riesco a parlare, mi hanno messo il cukident" avverte prima dell'esibizione col costume da vamp, cappello e mantello compresi. La Mussolini non brilla ma fa ridere, gongola la giurata Selvaggia Lucarelli che la prende subito in giro alzando la paletta: "E' questa la famosa paletta di frassino" scherza la giornalista. Alessandra colpisce e ferisce prendendo a morsi il suo maestro Maykel Fonts. La conduttrice Milly Carlucci resta colpita tanto da far rivedere il gesto che chiude la stramba esibizione della coppia.

