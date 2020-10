Elisabetta Gregoraci, dalla confessione esplosiva al segreto choc: fine dei giochi con Petrelli?

Giada Oricchio 26 ottobre 2020 a

Questa sera nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, sarà svelato il segreto di Elisabetta Gregoraci. Parola di GF. Intanto però, i social hanno scoperto che la conduttrice calabrese ha iniziato a scrivere messaggi in codice sulla mano di Pierpaolo Petrelli in modo da eludere i microfoni (è vietato e il web chiede la squalifica per questo comportamento irregolare, nda).

Subito dopo la puntata del reality show, Elisabetta ha parlato con l’ex velino del loro rapporto e - secondo gli acuti osservatori di Twitter - con il dito avrebbe scritto sul palmo della mano di Petrelli: “Tu mi fai sesso”. Il ragazzo però non l’avrebbe presa bene perché vorrebbe qualcosa di più. Non solo, sabato e domenica dopo che la regia ha spento le luci in camera, la Gregoraci ha continuato a comunicare con polpastrelli e mano. Qualcuno è riuscito a decifrare che la bella calabrese avrebbe fatto riferimento a una situazione molto delicata con l’ex marito Flavio Briatore e avrebbe autorizzato Pierpaolo può farsi raccontare la verità sulla sua partecipazione al reality dalla psicologa Piera.

