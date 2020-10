Lacrime al GfVip, Maria Teresa Ruta e la rivelazione alla figlia Guenda: a cosa ho rinunciato...

Giada Oricchio 24 ottobre 2020 a

Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande Fratello Vip 5, rivela alla figlia Guenda un gran segreto: "Ho rinunciato a un figlio per te".

Nella dodicesima puntata del reality show di Canale 5, Roberto Zappulla, grande amore di Maria Teresa Ruta, ha rinunciato alla sua riservatezza e le ha scritto una lettera per chiarire il suo modo di essere madre, criticato a più riprese da Guenda: “Non sei assolutamente la mamma che ha abbandonato i figli (…) Tu sai come sei e come li hai sempre cresciuti e sostenuti, quello che hai sempre fatto per loro (…) Nonostante i tuoi impegni lavorativi non hai mai fatto mancare nulla ai tuoi figli. Sei una mamma che c’è e che c’è sempre stata. Fidati, sei una mamma speciale. Lì dentro sentiti libera di dire la verità, quella verità che non ti sei concessa mai, sei l’unica che può farlo ed è ora che tu lo faccia per il tuo bene”.

Guenda si sente chiamata in causa perché nella casa ha rinfacciato il passato tante volte alla celebre mamma, mentre la Ruta si lascia andare e rivela il segreto: “La verità è che abbiamo fatto delle rinunce. Lui desiderava tanto un figlio da me, c’abbiamo provato tanto. Ho fatto delle cure, per quello mi sono dovuta anche allontanare, a loro non l’ho mai detto, l’ho detto adesso a Guenda, mentre Gian Amedeo non lo sa. Ci abbiamo provato e riprovato e non è andata bene. Così abbiamo organizzato un’inseminazione artificiale all’estero, era arrivato il visto, prenotato la clinica, avevamo organizzato tutto, però il giorno prima di prendere l'aereo ho detto ‘Roberto non me la sento, non posso fare questo a Gian Amedeo e Guenda. Non so come possono prenderla. Ti prego non chiedermelo’. E lui mi ha detto ‘ti amo lo stesso, non ti preoccupare'. Guenda non lo sapeva finora". La figlia 31enne ha stretto a sé la mamma in lacrime: "Voglio solo che d'ora in poi mi abbracci tanto".

