Battuta sessista al GfVip, Selvaggia Lucarelli seppellisce Signorini e Balotelli

Giada Oricchio 24 ottobre 2020 a

a

a

Selvaggia Lucarelli bacchetta Mario Balotelli, autore di una orribile battuta sessista nei confronti dell'ex Dayane Mello, concorrente del GFVip 5, e il conduttore Alfonso Signorini: "Prima ha riso e dopo aver letto Twitter ha preteso le scuse. Che degrado".

Balotelli, osannato per tutta la diretta della dodicesima puntata del GFVip 5 come un ospite d'onore eccezionale, ha incontrato il fratello Enock al quale ha suggerito di attaccarsi al carro di Tommaso Zorzi perché simpaticissimo. L'incontro è imbarazzante per il vuoto pneumatico frammentato da parolacce e riferimenti sessuali ("sono meglio di Siffredi") oltre alla candida ammissione di aver bevuto tre gin. Un supplizio che culmina nella domanda di Signorini: "Entreresti in casa da giocatore?", l'ex Dayane sì entusiasma e il calciatore: "Mi vuole dentro? Dice così, ma poi fa basta, basta, mi fai male". Un'oscenità. In studio ridacchiano e Signorini commenta: "Aaaahh hai capito Dayane?".

Ma sui social scoppia la rivolta per la battuta pecoreccia, l'ex gieffino Denis Dosio, espulso dal GF per un'imprecazione gergale alle 3 di notte, sottolinea l'ingiustizia e al rientro dalla pubblicità, Signorini, avvertito della bufera su Twitter, pretende le scuse da Balotelli sottolineando che non aveva sentito la battutaccia. Sull'episodio è intervenuta anche la giornalista Selvaggia Lucarelli con un post su Instagram: "Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex, ma le risatine di sottofondo. E Signorini che: “Ahhhh hai capito Dayane?”, incapace di dirgli: “ma che schifezza hai detto?”. Del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su, assieme a Signorini. E sempre nella stessa rete, in cui forse c’è qualche problema da risolvere. P.s. Certo dopo aver letto Twitter, il conduttore lo invita a chiedere scusa ricordandogli che è il benvenuto nella casa se vuole. Dunque se prima non aveva capito la battuta, dopo che l'ha capita, lo ha ritenuto degno di stare nella sua tv. Che degrado".

ella notte SuperMario, per identificazione personale, ha postato un'Instagram Story: "Chiedo scusa se qualcuno o qualcuna si è offeso. Ma con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare che potrebbe sembrare volgare ma anzi le voglio un mondo di bene. Quindi basta fare le femministe e i maschilisti (...) Se non conoscete i rapporti tra le persone informatevi prima di parlare. (...). Basta speculare sull'ignoto". Non proprio delle scuse sentite. Balotelli dimentica che un mese fa quando Dayane disse di aver avuto una storia importante con il giocatore, lui l'attaccò su Instagram sottolineando che la conosceva appena ed era una delle tante che sfruttava il suo nome per visibilità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.