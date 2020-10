Al Grande Fratello Vip Mario Balotelli gela Dayane Mello, la battuta sconcia: "Mi vuole dentro poi dice mi fai male..."

Giada Oricchio 24 ottobre 2020 a

Terribile scivolone e battuta di pessimo gusto per Mario Balotelli, ospite della dodicesima puntata del GFvip 5: gela l’ex fidanzata Dayane Mello con una frase oscena. Il calciatore era entrato per fare una sorpresa al fratello Enock quando il conduttore Alfonso Signorini gli ha detto: “Ma entreresti in casa per appoggiare Enock?”. Dayane ha sorriso felice: “Sì, sì, sì” e Balotelli ha sparato una risposta e oscena che ha indignato i social: “Mi vuole dentro e poi dice basta, basta, mi fai male. Dai fattela una risata ogni tanto”. Alfonso Signorini commenta “Hai capito Dayane?”, mentre Dayane è impietrita. Poco dopo in salotto, Stefania Orlando sottolinea: “Non è carino quello che ti ha detto” e la modella brasiliana reagisce con eleganza: “Sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare”.

