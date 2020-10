Grande Fratello Vip, entrano Stefano Bettarini e Mario Balotelli. Tsunami in arrivo nella Casa

Giada Oricchio 23 ottobre 2020 a

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda questa sera su Canale 5 alle 21.45, si preannuncia scoppiettante per Elisabetta Gregoraci (non uscirà?), Andrea Zelletta e Enock Barwuah. A “Mattino 5”, il programma di Federica Panicucci, l’opinionista Biagio D’Anelli ha dato un paio di gustose anticipazioni: “Stefano Bettarini entrerà come disturbatore e non come concorrente. Ha avuto una storia con Dayane e un’amicizia "speciale" con Elisabetta Gregoraci. Bettarini litigherà con Pierpaolo Petrelli perché mandava messaggi alla fidanzata Nicoletta su Instagram dopo l’avventura a Temptation Island.

Ma ne vedremo delle belle con Andrea Zelletta perché Alice Fabbrica, l’ex fidanzata, si presenterà in casa. Zelletta non ne sa nulla e sono curioso di vedere cosa dirà. Si sono conosciuti nel 2015 e da allora a oggi c’è stata una perseveranza nel mandare messaggi e audio da parte di Zelletta su qualsiasi social. Se si sono visti? Una volta” e il direttore Riccardo Signoretti: “Lei lo ha raccontato a DiPiù. Si sono visti, lei gli ha detto che aveva incontrato un altro ragazzo poche ore prima e si è spaventata per la reazione di Zelletta che ha fatto quasi una scenata di gelosia. Di lì a poco lui si è fidanzato con Natalia e lei lo ha bloccato, ma da donna si è detta certa che avrebbe tradito la Paragoni”. E' stato annunciato anche l'ingresso di Mario Balotelli per una sorpresa al fratello Enock.

