Al Grande Fratello Vip entra Mario Balotelli: la sorpresa choc al fratello Enock

Mario Balotelli apre la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Incontra il fratello Enock, ma si lascia andare a una battuta squallida verso Dayane Mello. “E’ la prima e l’ultima volta in un reality. Come vedo Enock? Un po’ troppo tranquillo, deve essere più sé stesso” dice Mario Balotelli ingommato e inchiodato in un nero a strati elegantemente rifinito con scarpe da basket rosso diavolo. Robocop in ebano e ossa. Pupo parte forte: lo abbraccia violando la distanza sociale. Cos’è l’amore fraterno? Aspettare 3 ore nel cucurio e sorbirsi i teatrini del GFVip per salutare Enock. Alle 00.30 Mario Balotelli, pubblicizzato più del Prostamol, si palesa nel giardino della casa, si siede e biascica qualcosa oltre a mostrare video sul telefonino al fratello. Tra una parolaccia e l’altra, ha parole molto affettuose per Enock che gli chiede se sente la sua mancanza: “Cog**one, secondo te se voglio che esci, non esci? Devi stare qua. Se io sono la sua gamba destra, lui è la mia gamba sinistra”.

Alfonso Signorini chiede al calciatore di raccontare la loro storia, ma Balotelli è lapidario: “E’ già tanto che sono seduto qua, la televisione si arrangia. Posso dire che siamo più che fratelli”. Il conduttore gli propone di fare il concorrente per stare vicino a Enock, l’ex fidanzata Dayane Mello dice di sì con entusiasmo e Alfonso Signorini: “Hai sentito Dayane? Ti vuole dentro” e Balotelli piazza una battuta volgare e inaccettabile: “Dice che mi vuole dentro e poi dice basta, basta, mi fai male”. Un doppio senso osceno che gela Dayane e che Signorini non stigmatizza. Poco dopo si sentono anche un “pu**ana” (ma non è chiaro a chi si rivolga) e una serie di spiritosaggini su dimensioni e amplessi sessuali che rendono l’incontro imbarazzante. Prima di salutare, Balotelli fulmina Patrizia De Blanck perché chiama Enock “Enorg”, raccomanda a Elisabetta di non fare casini e fa leggere a Oppini un messaggio della fidanzata che gli dice che lo ama.

