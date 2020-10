Attrazione fatale in Tv: ma i concorrenti sono completamente nudi

Giada Oricchio 22 ottobre 2020 a

a

a

Quando si dice conoscere tutto del proprio partner. Sbarca in Italia, "Naked Attraction", il dating show dal successo internazionale prodotto da Stand By Me che andrà in onda in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dplay Plus del gruppo Discovery. Più di "Appuntamento al buio" e molto di più di "Matrimonio a prima vista". In "Naked Attraction", i partecipanti sono nudi dalla testa ai piedi e devono conquistare il potenziale partner come mamma li ha fatti. Il meccanismo del gioco è semplice: un single, tra i 19 e i 45 anni, sceglie il possibile fidanzato/a tra sei persone nude senza slip e reggiseno. I casting sono aperti e si è già presentato qualche volto noto, ad esempio Sarah Slave, stella nascente del porno italiano come l'ha definita Giuseppe Cruciani, il conduttore del programma radiofonico "La Zanzara". Non c'è spazio per persone pudiche: "bisogna spogliarsi letteralmente di tutto quello che ti definisce nella vita di ogni giorno’, si legge nel comunicato stampa.

Nessun filtro e nessun ricorso a Photoshop. Se da una parte il concetto è rivoluzionario perché nulla viene nascosto al futuro compagno e l'assenza di vestiti toglie anche il velo di ipocrisia, ribadendo che in una relazione il primo impatto è fondamentale, dall'altra viene da osservare che in questo modo si mercifica il corpo e si dà risalto alle sole qualità fisiche senza valorizzare la conoscenza e la chimica mentale. Dunque, siamo all'opposto di "UominieDonne", il dating show di Maria De Filippi. Lì giovani e over seguono il percorso classico: il colpo d'occhio, gli appuntamenti, le chiacchierate, il feeling che si trasforma in approccio fisico e infine la scelta; in "Naked Attraction" si parte dalla fine per risalire all'inizio. Si tratta di un esperimento e solo il tempo dirà come è andato. Ma le innovazioni o pseudo tali sono sempre interessanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.