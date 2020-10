GfVip, via Matilde Brandi. Adua cambia nome, ciclone De Blanck, la Gregoraci divide: l'undicesima puntata

Giada Oricchio 20 ottobre 2020 a

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 fa fuori Matilde Brandi. In nomination “Chi vuoi salvare?” vanno Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Lunedì 26 ottobre entreranno un uomo e una donna, mentre da questa sera, Adua Del Vesco sarà chiamata con il suo vero nome Rosalinda. Diretta deludente nonostante i tanti temi caldi.

Stanza blu contro stanza arancione

Alfonso Signorini apre l’undicesima puntata del GF celebrando il casto bacio sulle labbra tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “E’ un simbolo della contemporanea fluidità sessuale”. Poi passa agli schieramenti. Da una parte c’è Tommaso Zorzi che descrive il suo gruppo come gli outsider, le seconde scelte, gli esclusi, dall’altra ci sono le matrone Matilde ed Elisabetta che rigettano l’etichetta di capobranco. Davanti al negazionismo dei vipponi, Signorini li costringe a prendere posizione: “come vedete, il colpo d’occhio ci dice che 7 concorrenti sono con Matilde e 4 con Maria Teresa Ruta. Vuoi per affinità, vuoi per simpatia ci sono due fazioni”. Patrizia De Blanck è la Svizzera del reality show, mentre Oppini ricorre a sofismi inutili che gli alieneranno le simpatie del pubblico.

Only special one al GFVip

Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci, in orrenda tuta lurex viola, hanno litigato su chi fa più spetteguless. Lady Monte Carlo l’accusa di fare strategia e la Orlando, allegramente affondata in una camicia celeste tutta sbuffi e fiocchi, è di una schiettezza disarmante: “Sì è vero, sono un po’ pettegola ma perché sono nella casa del GF. Mi interessano le discussioni. Se Elisabetta se la tira? No”. Antonella Elia invece graffia: “Elisabetta vive di rendita, è la Cleopatra di cui parla Fulvio Abbate e lei sa di avere questo potere. E’ il frutto di Briatore, il frutto di una vita extra luxury. Sei umile perché hai pulito il tugurio? Oh, hai fatto gli gnocchi, non hai lavato i pavimenti al centro commerciale!”. Pupo la difende: “E’ una ragazza semplice” e la Elia: “Eeehh.. commovente”. La Cleopatra d'Egitto, sei anelli con brillanti alla mano sinistra, tre alla destra e sei bracciali d'oro, è offesissima per essere stata definita “una che se la tira”.

Pistola ad acqua

Franceska Pepe rientra nel loft di Cinecittà per un chiarimento con Andrea che l’ha definita “una falsa influenzata dai social”. La modella 28enne pretende le scuse, ma Zelletta non ci pensa proprio. Anche l’arrivo di Dayane, accusata dalla Pepe di non essere una buona madre, non regala gioie trash. Un faccia a faccia anestetizzato allo Xanax.

Codice Swordfish per EliGreg

Dopo le finte informazioni di Signorini (“sei amatissima, l’hashtag amicizia speciale spopola”. Mah), la Gregoraci viene informata che secondo i social si dà dei colpetti sul cuore per mandare un messaggio fuori. La conduttrice si pavoneggia: “I colpetti non sono rivolti a una sola persona, ma a un gruppo. Niente di personale”. La Elia sbotta: “Per una volta dì la verità, è patetico, è platealmente finto quello che dici. E' un tic?” e la Gregoraci sfoggia un sorriso irritato. Signorini la stuzzica: “Secondo me ho toccato un argomento che avresti preferito non toccare. Adesso dammi una risposta sincera sull’aereo che arriva da lontano, da Monte Carlo. Ti faccio due nomi, uno di questo potrebbe appartenere al tuo presente e non al passato. Il primo è Piero e il secondo è Stefano. Chi dei due?”. Elibeautycase, soprannome di Twitter, incespica: “Non conosco nessun Piero, conosco uno Stefano”, poi si corregge: “Conosco Piero de Il Volo, ma non ho avuto nessuna storia con lui, è un amico. Mio Dio ma cosa sta succedendo fuori?!”. Il conduttore la mette alla prova e la Gregoraci, dopo un attimo di incertezza e imbarazzo, snocciola nomi a caso per confondere le acque. Alla fine tutta compiaciuta esclama: “Stasera è la mia serata, altro che di Zorzi”. Pur essendo bella, giovane, ricca, famosa soffre e rosica per la personalità dell’influencer. I social non apprezzano il siparietto: “Pierpaolo aprirà gli occhi? Lo ha preso per il c**o dall’inizio. Lui è stupidotto, ma lei è str**za. Ha fatto la profumiera. Falsa come la prostatite di Briatore. Povera arricchita con i mezzi degli altri. Il suo status symbol è dovuto a Briatore, lei cosa ha creato?”. Antonio Zequila commenta: “Nessuna possibilità di una storia con Pierpaolo, lei ha troppa paura di perdere Briatore, cioè... altro di Briatore (l'assegno, nda)”. La nuova fiamma sarebbe il pilota d’auto Stefano Coletti di Monte Carlo. La buona notizia è che il bell'addormentato Petrelli si è svegliato ed esprime a Morra e Zorzi tutta la sua amarezza e delusione per il comportamento della calabrese.

GFVip: no bamboccioni

Una settimana fa Guenda ha confessato a Myriam di aver patito gli abbandoni del papà Amedeo Goria e della madre Maria Teresa che ha lasciato i figli di 17 e 14 anni per vivere con l’attuale compagno: “Ho fatto da madre a mio fratello. Voglio bene a mamma, ma l'ho perdonata a fatica. Ha pensato a sé e alla sua felicità, oggi da donna lo capisco, ma all’epoca eravamo piccoli e avrei avuto bisogno di lei. Non ritengo che sia stata una scelta giusta”. La Ruta riconosce di non essere stata una mamma chioccia: “Non mi piacciono i mammoni. Li volevo forti e cazzuti e non ‘figli di’, eravamo due genitori ingombranti. Ho sensi di colpa enormi però ho due figli straordinari”. Guenda ribadisce: “Hai staccato le nostre foto dal corridoio e hai messo solo quelle tue e di Roberto. Oggi sei un esempio di donna e se faccio certe scelte è perché, come te, io inseguo i miei sogni a costo di andare a sbattere, ma da figlia ho dei vuoti profondi”, la Ruta l’abbraccia pentita: “Credevo che ve la steste cavando bene. Oggi non rifarei la stessa scelta, vi ha fatto soffrire e non è giusto”.

Coppia di comò al GFVip

Andrea Zelletta incontra la fidanzata Natalia. E’ tutto un po’ pagliaccesco e infarcito di frasi fatte, Zorzi li guarda scettico, mentre Signorini manda un messaggio trasversale: “La nostra autrice Irene Ghergo ha detto che Natalia sembra la figlia di Belen”. Adorabile feroce vipera.

GFVip: eliminata Matilde Brandi

Fuori Matilde Brandi con il 16% delle preferenze contro il 19% di Andrea, il 30% di Maria Teresa e il 35% di Guenda. Un’esclusione che ha ridotto in lacrime mezza casa tanto che Signorini domanda: “Patrizia perché piangi?” e la Contessa sdrammatizza: “Perché ho perso la parrucchiera!”. Vincitrice honoris causa. In studio la Brandi spara ad alzo zero: “Le più strateghe sono le Rutas”. Signorini manda la clip su Anonella Elia definita da Matilde “borderline, schierata con l’immoralità e i non normali”, l’opinionista chiede spiegazioni e la Brandi si arrampica sugli specchi meglio di Spiderman. Fa la parac**a, ma ne esce male. Le amiche rimetteranno insieme i pezzi al primo aperitivo.

Finesse De Blanck

Gag pessima con Antonio Zequila che finge di essere stato con Patrizia De Blanck: “Hai dei vuoti di memoria. Non sono Walter Chiari, Onassis o Yves Montand. Però abbiamo fatto un film a Tropea e quando ripassavamo le battute ti facevo i messaggi al chiaro di luna. Hai dimenticato il nostro idillio?”. La Contessa si trasforma in Adriana Volpe 2 la vendetta: “Io non sono rincoglionita, rincoglionito sei tu. Ti prendo a calci nel c**o quando esco, non ti azzardare! Se io mi sono trom**ta una persona io lo dico, non ho niente di cui vergognarmi. Uno più, uno meno, non cambia niente”. La pantomima va avanti finché la De Blanck lo liquida: “Senti Antonio vaffan**lo!!! Alfonso perché non mi mandi quelli veri?!”, “Eh, sono tutti morti” risponde il conduttore e la nobildonna chiosa: “Qualcuno vivo c’è ancora, ma non ti faccio nomi”.

Telemaco, il pomo della discordia

Signorini dedica una parentesi alla frequentazione di Guenda con il 50enne Telemaco Dell’Aquila per chiarire che l’uomo non ci ha mai provato con la madre Maria Teresa Ruta nonostante l'abbia conosciuta per prima: "Era un brillante, uno molto galante con le donne”. Enorme disagio per Guenda.

Immuni e nomination

Il pubblico attraverso un televoto flash ha deciso di rendere immuni Tommaso (36% dei voti), Stefania (14%), Guenda (12%) e Pierpaolo (6%). Zorzi nomina Elisabetta perché “ca’ nisciuno è fesso, bisogna iniziare a giocare con i pesci grossi e dobbiamo capire per chi è quel gesto” e pure Stefania sceglie la Gregoraci: “Con la nomina di Maria Teresa ha dimostrato di essere la capobranco”. La camera arancione (Pierpaolo, Francesco, Elisabetta, Andrea, Enock) con l’aggiunta di Morra fanno il nome di Maria Teresa. Un accanimento che indigna Zorzi: “Ma come è possibile? Voi non ci parlate per nominarla. E poi dite che non siete d’accordo?!”, ma Andrea, di nuovo leone per aver superato il televoto, nega con forza. Dayane va in nomination con i voti di Patrizia e Guenda.

Tutto e niente

Alfonso Signorini chiude l’undicesima puntata mostrando la sagoma di una donna: “Siete pronti ad accoglierla? Cosa fa? Eh… uhm…Tutto e niente, ma diciamo più niente”. Ottimo inizio.

