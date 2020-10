Signorini e l'incredibile spoiler su Zelletta al GfVip. Ecco cosa c'è dietro

Giada Oricchio 20 ottobre 2020 a

Al GFVip 5, incredibile spoiler di Alfonso Signorini su Andrea Zelletta a eliminazione non avvenuta: “Nei prossimi giorni parleremo di te” e il settimanale “DiPiùTV” pubblica un’intervista ad Alice Fabbrica: “Ci ha provato con me fino ad agosto. L’ho dovuto bloccare. Credo che volesse tradire Natalia con me”.

Nel corso dell’undicesima puntata del reality show di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini non aveva ancora comunicato il nome dell’eliminato tra Andrea Zelletta e Matilde Brandi quando ha detto: “Andrea ha una storia interessante, nei prossimi giorni parleremo di una cosa pubblicata dal settimanale DiPiùTV”.

Dunque, clamoroso spoiler in diretta: era chiaro che sarebbe uscita Matilde. E infatti oggi dalle colonne del settimanale di gossip arrivano le rivelazioni di Alice Fabbrica, ex corteggiatrice di UominieDonne, Ciao Darwin e Saranno Isolani: ha avuto una storia con l’immobile pugliese quando era fidanzato con un’altra e l’ha contattata di nuovo quando si è messo con Natalia Paragoni, presente ieri al Grande Fratello Vip. Come riferisce “Biccy.it”, la 23enne ha dichiarato: “Altro che comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo con il faccino pulito. La nostra è una storia lunga, ci siamo conosciuti 5 anni fa via social come succede oggi. Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo. C’era una bella intesa tra di noi, sembrava un cucciolo e ci siamo rivisti. La nostra storia si è fermata perché lui ha avuto una reazione durissima come quella con Franceska Pepe. Gli confidai che nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo. La sua gelosia e le urla non mi sono piaciute, non stavamo insieme e poi lui era ancora fidanzato”.

Poi la bomba: “Fedelissimo con Natalia? Io so solo che non mi ha dimenticata. Così stanca del suo atteggiamento l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Se avrebbe tradito la sua attuale ragazza? Io credo proprio di sì, le donne capiscono uno dove vuole andare a parare. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho detto di no, perché non frequento i ragazzi già fidanzati”.

