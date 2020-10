Il Volo, il manager Torpedine condannato a un anno per la gestione degli incassi

L'accusa era partita da una denuncia di Tony Renis, socio della precedente compagnia responsabile del trio

Giada Oricchio 15 ottobre 2020 a

Tony Renis batte Michele Torpedine, ex manager del trio "Il Volo". La causa per infedeltà patrimoniale nella gestione dei guadagni dei tre tenori si è chiusa in primo grado con una condanna a un anno di reclusione per Torpedine che, secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, è stato condannato anche al risarcimento in sede civile: "Il Tribunale ha disposto una provvisionale esecutiva per Rentor, costituita parte civile con la liquidatrice Marzia Chessa, difesa dell’avvocato Gabriele Bordoni, di 50mila euro e di 20mila per Renis, difeso dagli avvocati Antonio Cappuccio e Tiziana Zambelli, più 10mila di spese processuali. Torpedine era difeso dal prof. Gaetano Insolera".

Tony Renis aveva sporto querela contro l'ex socio e amico sostenendo che operava in conflitto di interessi e lo privava della sua percentuale sui diritti allontanandolo dolosamente dai tre ragazzi. Dopo una prima archiviazione, il pm Antonello Gustapane e la Guardia di Finanza hanno indagato più a fondo scoprendo un contratto “fotocopia” di quello con la Rentor, la società di Renis e Torpedine, che però "legava i tre artisti alla Family SrL, società riconducibile a Michele Torpedine, con partecipazione al 95% e sottoscritto il 26 giugno 2014, quindi “tre mesi prima che la Rentor fosse messa in liquidazione”. In pratica, Torpedine, a suo esclusivo vantaggio, ha creato un danno finanziario alla Rentor e nello specifico a Tony Renis.

