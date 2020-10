Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fanno sul serio: come l'ha conciata il maestro

Giada Oricchio 14 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fanno sul serio. Nel ballo. "Guarda cosa mi hai fatto!" La conduttrice e il maestro di Ballando con le Stelle, il dancing show di Milly Carlucci, hanno una grande intesa e dopo la travolgente bachata si preparano a stupire di nuovo il pubblico sabato 17 ottobre. Almeno è quanto promettono tramite le Instagram Stories.

Sul suo profilo ufficiale, Elisa Isoardi ha postato alcuni video dalla sala prove abbracciata a Raimondo Todaro: "Siamo stati assenti sul web perché mi ha fatto lavorare tantissimo...guarda i pomelli (le gote rosa), siamo qui per dirvi grazie in generale, ci siete sempre molto vicini...stiamo preparando un altro ballo difficilissimo", ma Todaro: "Fai vedere i lividi che ti faccio" e la conduttrice ha alzato le braccia mostrando i segni della fatica e dell'impegno. Poi Todaro ha scherzato: "Bugia, non sono io a farle questi lividi, chissà chi è...", "In che senso?! Non è vero, che diciii" ha chiosato la Isoardi.

