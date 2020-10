Elisa Isoardi, il bacio con Raimondo Todaro e il messaggio dopo la bachata: le cose più belle...

Giada Oricchio 12 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro incantano a "Ballando con le Stelle", il dancing show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su Rai1. Sabato scorso hanno ballato una bachata che ha conquistato perfino i severissimi giudici. L'intesa è palpabile e il feeling è innegabile, inevitabile chiedersi se ci sia qualcosa di più. Poco prima che iniziasse il programma, Elisa e Raimondo, entrambi single, furono paparazzati in atteggiamenti intimi però sembrava più un lancio pubblicitario che un colpo di fulmine e Selvaggia Lucarelli lo sottolineò: "Pensate a ballare che vi viene bene, lasciate stare le copertine...".

Tuttavia, dopo averli visti in pista e in sala prove, i dubbi che sia scattato qualcosa aumentano. Sospetti alimentati da un video che la bella Isoardi ha pubblicato sul suo profilo Instagram: una clip in cui Raimondo la bacia sulla guancia e la stringe con trasporto. Eloquente il messaggio: "Le cose più belle della vita non sono cose. Sono emozioni, sensazioni, complicità, accoglienza. E arrivano sempre inaspettate. Grazie a tutti".

