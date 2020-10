Chiara Ferragni incinta di una femmina, Leone reagisce così: esplosione incontenibile

Giada Oricchio 12 ottobre 2020 a

a

a

È una sorellina. Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficializzato il sesso del secondogenito: è una bambina. Anche questa volta hanno scelto un modo originale per confermare la notizia anticipata dal settimanale "Oggi". The Ferragnez hanno postato su Instagram un breve e dolcissimo video in cui il rapper chiede a Leone: "Sei contento che avrai una sorellina?" e il piccolo: "Sì". Urla di gioia da parte della Ferragni. Dunque, fiocco rosa per la coppia d'oro italiana.

