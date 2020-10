"Ha preso in giro tutti". Barbara d'Urso furiosa con Iconize, l'aggressione è un fake?

Francesco Fredella 12 ottobre 2020 a

a

a

Tutto farebbe pensare ad una finta aggressione omofobia avvenuta mesi fa a Milano. Se tutto fosse confermato, sarebbe per davvero clamoroso. Innanzitutto i fatti: Iconize, alias Marco (influencer di professione), si sarebbe provocato lividi sul volto colpendosi con dei surgelati. Tutto questo, secondo Soleil Sorge, per essere invitato in studio da Barbara d’Urso (che si occupò mesi fa di questo caso). Politici e amministratori locali, dopo la sua denuncia in televisione, condannarono il gesto. Ed Iconize fece il pieno di popolarità. Ma ora spuntano retroscena choc. Iconize, dopo le dichiarazioni di Soleil Sorge a Live e Pomeriggio5, non ha accettato l’invito della d’Urso per chiarire tutto in studio. Praticamente si è sottratto, preferendo un orrido silenzio alla verità.

“Se fosse vero dovrebbe solo vergognarsi. E con noi ha chiuso per davvero”, tuona la d’Urso. “Come ti sei permesso di prendere in giro tutti? Anche quello che il cazzotto ce l’hanno davvero”, urla la conduttrice che da sempre difende chi è vittima di violenza o bullismo. “Ho letto i messaggi. Non aggiungo altro”, conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.