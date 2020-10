Rosalinda Celentano, dopo Ballando spunta l'ex spasimante

11 ottobre 2020 a

A volte ritornano. Ne sa qualcosa Rosalinda Celentano, in queste settimane impegnata a Ballando con le Stelle. Un suo vecchio spasimante, il dj Roberto Onofri, ha postato su Instagram un vecchio ritaglio di giornale risalente ad alcuni anni fa. Sul magazine la notizia che tra i due ci fosse qualcosa di tenero. Il tutto condito con foto che li ritraevano in tenerissimi atteggiamenti.

"...per me e’ e rimane la numero uno... anche a “Ballando” - scrive dj Onofri su Instagram - Una vera artista....stima e un grande affetto dal lontano 1995.......❤️❤️❤️❤️❤️❤️... buona e serena domenica a tutti ... ed a chi pensa che il successo sia facile come bere un bicchiere d’acqua....". A chi si riferirà mai?...

