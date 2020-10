Milly Carlucci spiazza tutti, novità clamorosa a Ballando con le stelle. Poi l'appello a Samuel Peron

Giada Oricchio 07 ottobre 2020 a

Milly Carlucci ballerina per una notte a "Ballando con le Stelle". L'annuncio in diretta a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele su RaiUno. Questa mattina in diretta, Samuel Peron ha esultato: "Sono felicissimo, il secondo tampone è negativo, ho avuto la certificazione da parte dell'ASL di poter uscire". Subito dopo è intervenuta in collegamento telefonico Milly Carlucci: "Sono felicissima che Samuel stia bene e torni da noi, ma è una notizia a due facce. Sono molto preoccupata di dover ballare con lui perché è un ballerino un po' strapazzone... Samuel ti prego non mi spezzare... ti prego... ho bisogno delle mie gambe e della mia schiena...".

Dunque è ufficiale: sabato 17 ottobre Milly Carlucci danzerà con Samuel Peron, mentre sabato 10 ottobre toccherà a Sinisa Mihajlovic in coppia con la moglie Arianna. Questa edizione di "Ballando" è una corsa a ostacoli: dopo le due positività al Covid-19 (Peron e Daniele Scardina), Raimondo Todaro è stato operato d'urgenza per appendicite, Alessandra Mussolini si è fatta male cadendo di faccia e potrebbe non gareggiare sabato e Rosalinda Celentano si è fatta male a un ginocchio.

