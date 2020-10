"Mi tolgo il peso delle parentele". Alessandra Mussolini spiazza tutti a Ballando con le Stelle

10 ottobre 2020 a

“Mi sono voluta togliere dalle spalle il peso del passato e delle mie tante parentele”. Con uno sfogo personalissimo è entrata in pista una Alessandra Mussolini scatenatissima nel free style della puntata di Ballando con le stelle. Si butta come mai ha fatto, con un pizzico di spogliarello levandosi una giacca con grande violenza, e questa volta spacca la giuria non per polemiche, ma per il ballo in sé.

Milly Carlucci spiazza tutti, novità clamorosa a Ballando con le stelle

Perfino Selvaggia Lucarelli ha detto che le è piaciuta la performance ed è bastato per evitare il violento battibecco delle scorse puntate. E alla fine anche un buon punteggio della giuria...

