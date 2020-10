Ecco come danza la Carlucci. Razzi svela i segreti di Ballando con le stelle

Francesco Fredella 07 ottobre 2020 a

“Ho visto Milly ballare, vi assicuro che è bravissima...”, Razzi svela i segreti di Ballando con le stelle. Parla senza freni e racconta tutti i segreti della trasmissione più forte del sabato sera. Ovviamente parliamo di Ballando con le stelle. Antonio Razzi, con un passato da operaio, pompiere e senatore, è stato uno dei concorrenti più amati di quel programma. E adesso dà consigli alle new entry.

Video su questo argomento Antonio Razzi re di Francavilla. Mezzo stabilimento balla il mambo

"Sono tutti nervosi, sono più positivo rispetto agli altri. A Ballando con le stelle bisogna pensare al gioco e divertirsi”, adesso Razzi sgancia la bomba e vuole incoraggiare i concorrenti in gara al programma di Milly. “Molti sono tesi, forse paura dell’eliminazione. In diretta è tutto diverso. Se sbagli sei fritto”, dice l’ex senatore. “Anche io avevo paura, ho ballato per partecipare. Non avevo intenzione di fare il ballerino, ma volevo far divertire i telespettatori”. In queste settimane, Razzi - che si è preso una bella rivincita su Mariotto - sta spopolando sui social. “Cerco di motivare tutti. La mia esperienza mi ha insegnato questo. La cosa che voglio vedere è l’esibizione di Milly Carlucci sabato con Peron. Sa ballare benissimo, l’ho vista ballare un tango. Ve lo assicuro”, continua Razzi. Che spera di ballare all’ultima puntata. “Sfido Mariotto in pista. Ma si tira indietro. Però mi sta facendo i complimenti, sta cambiando qualcosa”, conclude.

