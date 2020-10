Al Gfvip scatta la rissa tra Zorzi e Adua: "Reciti male un copione", "Fai schifo"

Giada Oricchio 06 ottobre 2020 a

Scintille tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi dopo la settima puntata del Grande Fratello Vip 5. “Fai schifo, vattene!”, “Smetti di fare l’attrice che reciti male”. E Morra continua a mandare messaggi trasversali: “E’ una situazione complessa, ci sono cose che non si possono dire”.

Adua si è salvata dall’eliminazione a scapito di Franceska Pepe e, sicura di piacere al pubblico, sta mostrando un’altra faccia: canino scintillante e comportamento indisponente. E’ ai ferri corti con Tommaso Zorzi perché venerdì scorso la nominò confermando che aveva fatto outing a Morra: “Mi ha detto che Massimiliano è gay una sera in albergo”. Dopo la diretta, Zorzi ha osservato: “Basta con questa faccia da vittima, con questi pianti continui, lei aveva la certezza che qualcosa sarebbe venuto fuori, due storie finte significa che sei recidiva” e la Brandi finalmente ammette che “qualcosa non mi torna”. Francesco Oppini ha ammesso: “Sono rimasto scioccato dall’aver accettato le storie finte, non dal resto, perché privarsi della propria vita?” e Zorzi: “Per un tornaconto personale e professionale. Adesso che passi sempre per la vittima…”. Oppini ha notato ancora: “Cioè nella prima puntata hanno litigato perché lui l’aveva mollata e l’aveva fatta soffrire però non era vero, ma gli autori lo sapevano?! Se sì sarebbe tutto machiavellico”. L’influencer evidenzia: “Nella prima puntata dice che ha sofferto per la storia d’amore, la seconda è il mio ex fidanzato Gabriel Garko è gay, la terza puntata è quando ho sofferto di anoressia, tu non ci sei mai stato per me, la quarta è non siamo mai stati insieme, cioè…”. Oppini ha sorriso: “Infatti io non capivo cosa stesse succedendo”. Poco dopo, è scoppiato il litigio tra i diretti interessati. Zorzi: “Hai anche mentito sul fatto che ci siamo visti in albergo, hai detto che mi avevi passato la crema e invece ci siamo visti, ci sono gli screenshot, tu sei una bugiarda patologica e questi messaggi vengono fuori perché ho chiesto di pubblicarli a chi ha il mio cellulare”e la del Vesco in versione furbina: “E viene fuori che ho parlato di Massimiliano?”, “Quello non può venire fuori perché lo sai che non c’erano le telecamere” ha replicato l’influencer. La siciliana con fare da diva si è girata e gli ha dato le spalle: “Allora ciao caro! Non ti permetto di usarmi, vai, vai, aria, aria, io so chi sono e non mi devi dire chi sono! Hai utilizzato una cosa e non te lo permetto più”. Zorzi era interdetto da tanta supponenza improvvisa: “Ma la cosa era vera! Davvero credi che abbia bisogno di te? Hai fatto la scena con il rosario in mano, piangendo e guardando Massimiliano negli occhi ‘ ti giuro che non l’ho mai detto gay’ e due ore dopo dici che hai mentito. Amore, sei falsa! Ti ho detto tutto, ora non parlo più di te”, “Ecco non nominarmi, non metterti il mio nome in bocca, ti credi Dio! Non usare le mie situazioni per emergere. Che schifo, che schifo!” ha insistito l’attrice. E Zorzi: “Ma chi ca**o sei? Con tutto quello che so fare, uso te? Smettila di recitare perché reciti male!”. Anche altri inquilini della casa di Cinecittà cominciano a nutrire i primi dubbi sull’ingenuità della Del Vesco. Zelletta ammette che non aveva capito niente, perplessità anche dalla Ruta e da Myriam, mentre Massimiliano Morra che dovrebbe essere furioso con la siciliana, sposta l’attenzione altrove: “Ho detto che era una storia finta perché avevamo deciso di dirlo entrambi, ma la situazione è molto complessa” e la Brandi: “Sì, ci sono cose che non si possono dire”.

