Lascia Ballando con le Stelle? Alessandra Mussolini in lacrime

Francesco Fredella 06 ottobre 2020 a

a

a

A Storie italiane arriva la notizia inaspettata. “Lascio, non posso ballare. Questo incidente non ci voleva”: lacrime di rabbia quelle di Alessandra Mussolini. La super concorrente di Ballando con le stelle sta facendo i conti con i postumi di una caduta in sala prove. E in collegamento con Eleonora Daniele racconta tutto lo sconforto per questo imprevisto.

Mussolini-Lucarelli, ancora stracci a Ballando. Vaiasse e mascherine, si vola altissimo

Poi ribadisce: “Non si è rotto niente, torno a casa. Non posso ballare. Ma niente, io ho sbagliato che mi sono messa dietro a Maykel quando ballava la coreografia”. Un incidente che cambia totalmente i suoi piani. Eppure il manager della Mussolini - Nando Moscariello - aveva preso parola parlando dell’accaduto senza troppo allarmismo: “Durante le prove ha avuto un incidente che le ha causato una forte emorragia al naso, adesso stiamo capendo il da farsi volevamo ringraziare lo staff di Ballando perché sono stati tempestivi nei soccorsi [...] Speriamo che Alessandra possa fare la puntata, sapete quanto è forte e determinata”. Un’edizione sfortunata di Ballando con le stelle. Dopo il caso Peron (per settimane positivo al Covid), Milly ha dovuto fare i conti con Todaro (operato di appendicite). Ora arriva l’incidente di Alessandra Mussolini. Ma il programma va avanti lo stesso, assicurano gli addetti ai lavori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.