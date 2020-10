Alessandra Mussolini, rovinosa caduta durante le prove di Ballando. Ricoverata in clinica

05 ottobre 2020 a

Brutto incidente durante le prove di Ballando con le stelle per Alessandra Mussolini. L'ex eurodeputata e concorrente del programma condotto da Milly Carlucci su Rai1 è incorsa in una brutta caduta per i cui effetti è stata trasportata in una clinica romana. Secondo quanto riportato da Dagospia la Mussolini stava ballando con il suo partner, il cubano Maykel Fonts. La stava facendo volteggiare a testa in giù quando la Mussolini è caduta battendo il volto al suolo. La concorrente è stata immediatamente soccorsa e trasportata in una clinica.

