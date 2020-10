Carlo Verdone in convalescenza, la verità ai fan dopo l'intervento alle anche. E rassicura: torno presto

Giada Oricchio 02 ottobre 2020 a

Carlo Verdone è sulla via della guarigione dopo il duplice intervento all'anca e via Facebook promette: "Tornerò presto". Il regista romano, autore di film cult e di personaggi iconici, ha scritto un lungo post su Facebook per ringraziare dell'affetto ricevuto dopo la notizia dell'operazione alle anche: "Cari amici, innanzitutto un grazie di cuore per gli auguri e il sostegno dopo questa importante operazione nella totale ricostruzione delle anche. Non è ovviamente una passeggiata, ma tutto procede nel migliore dei modi e io ogni giorno faccio quello che i medici mi dicono di fare ancora con le stampelle. Devo camminare ogni giorno di più. Ci vuole solo una gran pazienza".

Poi precisa: "Molti di voi mi chiedono chi mi ha operato. Ritengo per correttezza e stima verso tanti ortopedici bravissimi in questo campo non far nomi. È un segno di rispetto, credetemi. Fidatevi anche di chi sostiene di operare un anca alla volta. In Italia il 90% è per questo protocollo. E non vuol dire che siano meno capaci. La mia era una situazione estrema, molto particolare. Quando dopo il mio ricovero cominciavano ad uscire notizie preoccupanti che giungevano ai miei parenti ed amici, ho deciso di fare il video al fine di tranquillizzarli. Tutto qui. Dopo questa mia esperienza vi consiglio di non attendere gli anni che ho fatto passare io stupidamente imbottendomi di antidolorifici e antinfiammatori, perché gli anni che passano ti consegnano una situazione invalidante al 100%. Quindi non trascuratevi! E direte quello che molti miei amici che l' hanno affrontata con successo: " Ma non la potevo far prima?". Ancora un grazie di cuore e speriamo di vederci al cinema quanto prima".

Video su questo argomento Carlo Verdone torna a camminare dopo doppia operazione all'anca: "Impazzivo dal dolore" Due settimane fa, il regista aveva rivelato di essere tornato a camminare grazie a un duplice e contestuale intervento chirurgico alle anche consumate fino alle cartilagini. Una sofferenza lunga 7 anni che lo aveva portato a non camminare più.

Il dramma segreto di Carlo Verdone: non potevo più camminare. Poi la svolta

