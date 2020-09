Il dramma segreto di Carlo Verdone: non potevo più camminare. Poi la svolta

26 settembre 2020 a

Carlo Verdone svela il suo dramma segreto e dà ai suoi numerosi fan una bella notizia. L'attore e regista romano non riusciva più a camminare per il dolore alle gambe, racconta in un video postato su Facebook. Così ha deciso di operarsi e oggi ha mosso il primo passo senza stampelle, visibilmente assottigliato. "Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri. Oggi.... un piccolo miracolo!", scrive Verdone mentre nel video compie, visibilmente emozionato, quello che fino a qualche giorno fa riteneva impensabile: camminare. Tantissimi i commenti al post di quanti vogliono esprimere affetto e vicinanza all'attore. Di seguito e a questo link il video postato da Carlo Verdone su Facebook.

