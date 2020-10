Chiara Ferragni è incinta. Leone fa vedere l'ecografia

Giada Oricchio 01 ottobre 2020 a

a

a

Chiara Ferragni è incinta. Lo ha annunciato l'imprenditrice digitale con un dolcissimo post su Instagram: una foto del bellissimo figlio Leone che mostra l'ecografia della mamma. La Ferragni ha commentato: "La nostra famiglia sta diventando più grande".

Dopo mesi di indiscrezioni, i "Ferragnez" hanno ufficializzato il lieto evento oggi 1 ottobre, probabilmente al terzo mese di gravidanza. Il post ha ricevuto migliaia di like e il commento ironico di Fedez: "Ma io non ne sapevo nulla". Web letteralmente impazzito alla notizia con Fedez che twitta: "Che succede?" e gli utenti a valanga: "È come se nascesse nostro nipote", "Urlo dalla gioia", "Succede che sto piangendo come se il figlio fosse mio", "Ho reagito come se fossi incinta io". E le foto del sorriso birichino di Leone, detto "Lello", con l'ecografia in mano, sono già virali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.