Anastacia compare nuda su Instagram: la foto per dare coraggio alle donne

Anastacia simbolo della lotta al cancro. La celebre artista ha pubblicato una foto sul suo account Instagram per sensibilizzare le donne nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Anastacia incantevole in jeans e sciarpa a coprire il seno, ha scritto: "Oggi inizia il mese che ricorda l'importanza di essere consapevoli sul cancro al seno. In questo periodo difficile, voglio incoraggiare tutte le donne a non trascurare la salute del proprio seno. Per favore non rimandate la mammografia a causa della pandemia". Anastacia, 52 anni, è stata colpita da questo tipo di tumore nel 2003, all'apice della carriera, e successivamente ebbe una recidiva. Ha fondato The Anastacia Fund, in collaborazione con The Breast Cancer Research Foundation, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla malattia, spesso diagnosticata tardivamente.

