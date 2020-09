Adua del Vesco, parla il legale di Alberto Tarallo: "Dichiarazioni false e diffamatorie"

29 settembre 2020 a

Riceviamo e pubblichiamo il seguente testo per le rettifiche degli articoli pubblicati online su www.iltempo.it “Ares gate”, bomba di Adua al Gf: “Per me e’ istigazione al suicidio” E la regia stacca...” pubblicato in data 23.09.2020; "GfVip, Gabriel Garko irrompe nell’Ares gate. E la d’Urso promette rivelazioni” pubblicato in data 24.09.2020:

“Le dichiarazioni della sig.ra Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco) e Gabriele Morra (in arte Massimiliano Morra) a seguito della trasmissione Grande Fratello Vip 2020 (GFVIP2020) mandata in onda in data 21.09.2020 su Canale 5 contengono notizie non rispondenti al vero, altamentente lesive dell’onore, della reputazione e dell’identità personale del sig. Alberto Tarallo, come dimostrato dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra Manuela Arcuri (<<Al massimo mi davano consigli, come può fara qualsiasi persona con cui lavori e cerca di proteggerti. Alberto è sempre stato un uomo molto protettivo, ti voleva aiutare sotto tutti questi aspetti. Non ha mai puntato una pistola alla tempia a nessuno. Lo difendo, non si fa così. Non si gioca con la vita delle persone. Mi sembra di più una gogna. Qui non parliamo di un matrimonio inventato, qua si gioca con la vita della gente>>)”.

Altrettanto diffamatorie oltre che fantasiose sono sia le affermazioni di Adua Del Vesco sul decesso del sig. Teodosio Losito e sull’appellativo “Lucifero” attribuito al sig. Alberto Tarallo, nonché quelle rilasciate da Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio” E infatti, l’istigazione al suicidio è una mera illazione della sig.ra Rosalinda Cannavò basata sul nulla. Non solo, tale affermazione è alquanto grave in quanto ella attribuisce un reato al sig. Alberto Tarallo. Peraltro, le affermazioni della Del Vesco sul decesso del sig. Teodosio sono state totalmente smentite dalla sig.ra Manuela Arcuri, la quale ha dichiarato che <<Parliamo di un grande produttore, di una tragedia che è successa un anno e mezzo fa, una cosa delicatissima. Al funerale di Teodosio c’erano tutti. Piangevano, capisce. Finché c’era il lavoro era tutto rose e fiori, c’erano i soldi. Crollato lui è facile voltargli le spalle>>.

Ares gate, la rettifica. Parla il legale di Alberto Tarallo: "Notizie totalmente false"

