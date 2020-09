Franceska Pepe, lite bestiale al Grande Fratello Vip. Stefania Orlando sbrocca: sei una capra

Giada Oricchio 28 settembre 2020 a

a

a

Franceska Pepe colpisce ancora. Al Grande Fratello Vip 5, la modella ventottenne fa sbroccare Stefania Orlando: "Sei una provocatrice. Capra, come direbbe il tuo ex Sgarbi". Dopo l'armistizio con Tommaso Zorzi e lo sfacciato tentativo di sedurlo ("È figo, io me lo farei" gli ha detto sabato sera prima di leccargli il collo, tentare di baciarlo e buttarsi a cavalcioni su di lui), Franceskaconlacappa ha scatenato la rabbia di Stefania Orlando. La ragazza voleva mangiare le uova nonostante i coinquilini avessero cucinato altro, quando le hanno fatto notare che dovevano conservarle e si doveva adattare senza mangiare tutti i limoni, ha cominciato a provocare come Aida Nizar, anzi meglio perché resta calmissima: "Non ho niente da mangiare, per vivere bisogna mangiare. Mi sono allenata e non volevo i carboidrati". Zorzi le ha spiegato che tutti avevano mangiato le stesse cose sue, ma la Pepe, con il piatto pieno davanti, ha continuato: "Ieri sera non ho mangiato" e Stefania Orlando l'ha sputtanata: "Sapete perché? Perché altrimenti il vino non le dava alla testa, me lo ha detto lei. Basta, lasciatela stare, lei vuole questo, provocare per fare la vittima".

Mentre tutti si innervosiscono per il suo modo di fare indisponente, Franceska è un muro di gomma, salta di palla in frasca senza rispondere nel merito della questione, ma spaziando su altri argomenti: "Dite a me che spreco il cibo, ma oggi ho buttato un kiwi marcio che Stefania si era portata in camera. L'ho trovato mentre pulivo la camera, poi se vi piace stare nello sporco...". Apriti cielo!

La Orlando è caduta nel tranello e ha iniziato a urlare: "Non permetterti di dire che spreco il cibo. Il kiwi era maturo, non marcio e non ti permettere di toccare le mie cose! Ma guarda se mi devo sentire dire a 50 anni che rubo il cibo! Lo hai buttato nella spazzatura senza dirmi niente, ma come ti permetti?". La Orlando è andata a recuperare il kiwi incriminato e lo ha mostrato ai coinquilini: "È bugiarda! Mi accusa di sprecare il cibo e invece questo kiwi è semplicemente maturo. Lo vedete?!" e la Pepe ha continuato a mandare frecciatine: "Se non è marcio, mangialo qui davanti a noi".

Stefania Orlando ha replicato prontamente: "Lo mangio quando pare a me, come te mangi quando vuoi! Sei bugiarda, bugiarda! Fly down come hai detto ad altri, fly down. Stai calma e porta rispetto. Questo kiwi non è marcio. Come dice il tuo ex fidanzato: capra, capra, capra. Era in camera? E allora?!". La Pepe serafica: "Stai facendo una brutta figura" e la Orlando ha urlato: "No, l'hai fatta tu!".

Matilde Brandi ha portato via la Orlando in lacrime, mentre la Contessa de Blanck osservava "Mai vista una persona del genere. È imperturbabile. Non avete capito che fa sbroccare solo voi! Lei se ne frega". La Pepe ha passato la domenica a litigare anche con Adua Del Vesco e Massimiliano Morra intromettendosi con osservazioni ottuse sui problemi di anoressia dell'attrice e con Tommaso Zorzi al quale aveva mangiato, senza chiedere il permesso, la fetta di pane che si era appositamente scongelato. Per i vip non ha il senso del rispetto e della civile convivenza, è un "muro di gomma", per la modella i vip sono invidiosi e in cerca di visibilità a suo discapito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.