Akash Kumar svela la malattia. Confessione choc a Storie Italiane

Un periodo da dimenticare per Akash Kumar, il super modello dagli occhi di ghiaccio. In tv, ospite di Storie italiane, svela di aver sofferto di attacchi di panico sfiorando il rischio anoressia. “Quando ho sentito dei tuoi attacchi di panico e del rischio di anoressia, mi sono molto preoccupata per te” , racconta Eleonora Daniele.

Akash - che ha partecipato a Ballando con le stelle- dice senza filtri: “Pesavo 74 kg da 92 kg, a Ballando pesavo 92. Ci sono uscito piano piano, di notte mi sveglio ancora, ma per ogni piccola cosa comincio a star male. Devo avere persone vicine che mi vogliono bene. Adesso sto bene sono in forma sono 77 chilogrammi. E’ stato un brutto periodo ci sono quasi passato, però ci vuole del tempo, ho perso un po’ di chili, circa 18/19. Non è stata la moda a chiedermi di dimagrire ma la solitudine; mi aveva lasciato la fidanzata, poi non vedevo i genitori da un anno, quindi l’epidemia di coronavirus…”. Cala il gelo in studio. Dietro quello sguardo penetrante, inconfondibile, si nasconde un ragazzo che non ha problemi a raccontare le proprie paure. Un ragazzo d’oro. E chi lo conosce bene ce lo assicura.

