Eleonora Daniele sale al Colle da Sergio Mattarella, convocata perché...

Parola d’ordine: successi. E, quindi, grandi soddisfazioni per Eleonora Daniele, la conduttrice del daytime di Rai1, che è la prima donna in dolce attesa a condurre un evento prestigiosissimo al Quirinale. La conduttrice di Storie italiane - campione di ascolti con oltre il 20% di share, è stata chiamata a conduttore la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Si tratta di un premio molto ambito, consegnato consegnato ai cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà. E il Quirinale ha scelto la giornalista padovana, da sempre in prima linea nelle inchieste a difesa dei più deboli. Le sue telecamere, infatti, sono arrivate ovunque per combattere ogni forma di violenza e bullismo. Il premio, che ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato concesso a 32 cittadini-eroi. Un bel momento per la regina del datytime di Mamma Rai, che presto diventerà mamma di Carlotta.