Eleonora Daniele ha partorito: è nata Carlotta

In onda è andata fino all’ultimo giorno. Finita la diretta di Storie italiane, nel pomeriggio, sono iniziate le contrazioni. Eleonora Daniele ha dato alla luce Carlotta nella serata del 25 maggio in una clinica della Capitale. Auguri a lei e al neopapà Giulio Tassoni, che la giornalista veneta ha sposato a settembre scorso dopo un lungo fidanzamento. Per la Daniele, dopo mesi sempre in prima linea in diretta, è arrivato il momento di una piccola pausa. Da settembre Eleonora tornerà in onda con il suo Storie italIane, gioiellino del daytime, che chiude i battenti alla fine della naturale programmazione stagionale.