"Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare?". E' la domanda che si pone Vladimir Luxuria, dopo la puntata del Grande Fratello Vip caratterizzata dalla presenza di Gabriel Garko. "Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi", afferma.

