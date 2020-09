Il ritorno degli Squallor. Il disco cult "Pompa" ristampato in vinile

25 settembre 2020 a

Uno degli album di maggior successo degli Squallor, band irriverente e controcorrente formata da seri professionisti dello show business, viene ristampato in vinile Picture Disc in occasione del Record Store Day 2020, e pubblicato il 26 settembre da Nar International (distribuzione Warner Music). Si tratta di "Pompa", lp amatissimo dai fan dell'ensemble che arriva in versione da collezione del tutto inedita (LP 180 gr. Picture Disc - 12’’), a tiratura numerata e limitata (solo 500 copie). Sarà disponibile nei migliori negozi di dischi aderenti al Record Store Day.

Originariamente pubblicato nel 1977, Pompa è stato il “non plus ultra” della discografia degli Squallor, l'album che ha consacrato definitivamente il gruppo, grazie anche alla spinta delle radio libere che cominciavano a diffondersi in quel periodo.

Gli Squallor si sono formati nel 1969 da abilissimi autori e arrangiatori, e da musicisti eccezionali: Giancarlo Bigazzi, Daniele Pace, Alfredo Cerruti ed Elio Gariboldi. Ricordiamo le collaborazioni di Gianni Boncompagni, Red Canzian e Gigi Sabani in alcuni loro pezzi. Hanno all’attivo 14 album. Pompa è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia.

