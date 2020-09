Lorella Cuccarini, Heather Parisi si fionda nella polemica al GF Vip: bordata alla conduttrice

Giada Oricchio 25 settembre 2020 a

Heather Parisi interviene nel botta e risposta tra il concorrente del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, e Lorella Cuccarini sui diritti delle famiglie omosessuali? L'ex ballerina, dopo la polemica a distanza tra l'influencer e la Cuccarini, ha postato un tweet sibillino. Niente nomi e cognomi, ma è difficile non pensare che si riferisse all'ex nemica amatissima, soprattutto perché fa riferimento al "non allineato con il politicamente corretto", scritto dalla Lorella nazionale nella piccata risposta a Zorzi.

Su Twitter Heather Parisi, da Hong Kong, si è espressa così: "Se 1 dice "se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio" (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che "non è allineato al politicamente corretto". Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita PUNTO #LGBTQ #LGBT".

