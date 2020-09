Stefano De Martino torna con la storica ex, la spifferata non lascia dubbi

Francesco Fredella 24 settembre 2020 a

a

a

E anche per Stefano De Martino arriva il momento di fare i conti con il gossip. Secondo il settimanale Oggi, il ballerino avrebbe riallacciato con una ex: Gilda D’Ambrosio.

Napoletana come Stefano, si occupa di moda con un brand che sta diventando molto importante. Intanto su Oggi vengono spifferati i dettagli. Testualmente si legge: “Il ballerino è tornato dalla sua vecchia fiamma. Tra le braccia della quale era stato quando aveva mollato la moglie. Ed è così anche ora, come mostra in esclusiva il settimanale Oggi in edicola. Stefano De Martino ha definitivamente dimenticato Belen Rodriguez. Dopo il riavvicinamento con l’ex moglie, ora il ballerino è tornato dalla sua ex Gilda D’Ambrosio! Stefano e Gilda hanno ripreso a frequentarsi. Il ballerino e la designer avevano avuto una relazione quando De Martino si era separato da Belen Rodriguez, tra il 2017 e il 2018. Ora che Stefano è di nuovo single, la fiamma sembra essersi riaccesa”.

Belen da infarto, l'ultima foto è spettacolare

Intanto, la storia con Belen è finita definitivamente. Lei nega qualsiasi tipo di coinvolgimento. “Se mi manca De Martino? I miei occhi ridono”, racconta. Poi sui social commenta con amore la festa che Antonino Spinalbese, suo nuovo fidanzato, le ha organizzato. “Grazie per tutto questo amore, è stata una sorpresa inaspettata”, conclude Belen.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.