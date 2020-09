Di nuovo fuori dal GfVip. Tommaso Zorzi sta ancora male

Giada Oricchio 21 settembre 2020 a

Tommaso Zorzi di nuovo fuori dalla casa del GFVip. L'influencer soffre di sinusite e da quando è in casa ha avuto la febbre alta due volte a causa degli sbalzi di temperatura e dell'aria condizionata.

Martedì scorso è stato portato in ospedale a sirene spiegate perché la produzione temeva avesse contratto il Covid-19, ma era un falso allarme. Tuttavia, dopo una settimana di antibiotici, Zorzi non è migliorato e così gli autori hanno deciso di fargli trascorrere la notte in un luogo protetto accessibile ai medici e al tempo stesso lontano dai coinquilini. Farà anche un nuovo tampone.

