Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci allo scoperto: non solo Briatore, il dolore più grande

La vera Elisabetta Gregoraci sbarca al Grande Fratello Vip 5: l'amore per la mamma, per il figlio Nathan Falco e Flavio Briatore. Ma è lite con Fulvio Abbate: “Sei invisibile”. Elisabetta Gregoraci era stata strombazzata al GFVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, come l’arrivo del Papa. Nella terza puntata del reality show, una clip porta i telespettatori alla scoperta di Elisabetta: “Ho avuto un’infanzia bellissima a Soverato, i miei si sono amati per 36 anni finché mamma non è morta. Si è ammalata a 38 anni, ma ha sempre lottato e sostenuto gli altri. E’ stata una donna straordinaria per il bene che ha fatto agli altri”. Signorini svela un episodio personale: “Sono venuto a Soverato una volta e tua mamma mi prese sottobraccio. Era già condannata e mi disse ‘io non ce la farò, ma prego con Padre Cosimo affinché Dio dia alle mie figlie la forza di affrontare la vita quando io non ci sarò”.

Dalla famiglia alla carriera: “Lasciai la Calabria in lacrime per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Avevo 18 anni e arrivai a Roma come Pozzetto in Ragazzo di campagna, ero imbranatissima, iniziai i primi provini e poi via”. La Gregoraci spende belle parole per Flavio Briatore, suo marito per 13 anni: “Sposai il grande playboy, però per me è sempre stato Flavio. Lui era stupito delle tante telefonate a mia madre. Ti racconto un retroscena: ci conoscemmo a novembre e gli dissi no al Natale in Kenya per stare con la mia famiglia. Non ci poteva credere. Ho dato a lui i valori sani della vita. Aveva tutte cose materiali. Gli ho dato la famiglia, un figlio e l’amore. Resta una persona speciale, abbiamo un bellissimo rapporto anche se mi fa arrabbiare. A volte mi fa i dispettucci. E’ stato un amore ingombrante però importante. Mio figlio è l’amore della mia vita: io lo chiamo Nathan, cioè dono di Dio, Flavio lo chiama Falco. Anche qui non siamo d’accordo Ho faticato per avere Nathan, non è venuto subito e lo amo”.

La Gregoraci è convinta di essersi ben integrata con i coinquilini, ma a fine serata, quando Signorini le comunica che è immune, scoppia la lite con Fulvio Abbate che in un confessionale aveva detto: “Finora è una larva, sembrava la Cleopatra e invece è invisibile, sottotraccia. Aveva il peso della responsabilità di essere annunciata come la più luminosa”.

La conduttrice si inalbera: “Non capisco, che significa peso della responsabilità? Invisibile? Ma che dici? Non fai altro che dirmi che non sembro la Gregoraci. Non è che posso vestirmi, truccarmi e ballare per te ogni giorno”, ma Abbate non retrocede: “Tra le persone più luminose è stato fatto il tuo nome e finora non lo sei stata. Non è un giudizio di valore, ma una percezione”. La Contessa de Blanck chiude lo scontro: “Fulvio, prenditi una lampadina, un lampadario, quello che vuoi” e Signorini punge: “Certo che sei una comare Fulvio”.

