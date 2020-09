Elisa Isoardi ipnotizzata dal bacio di Raimondo Todaro: finale hot a Ballando con le Stelle

Sullo stesso argomento: Alessandra Mussolini tesa come la corda di un violino a Ballando con le stelle

E' stato inatteso e rapidissimo, ma grazie al Var lo abbiamo portato alla luce in questa sequenza di immagini che non lascia dubbi. Al termine del tango che hanno ballato appassionatamente all'esordio di Ballando con le stelle (ottenendo il punteggio lusinghiero di 38 con i voti della giuria), all'improvviso il ballerino Raimondo Todaro ha stretto a sé Elisa Isoardi appoggiando in un bacio pieno di sensualità le labbra sul suo naso. Lei ha chiuso gli occhi avvicinandosi sempre di più al suo compagno, aprendo le labbra con un fremito quasi volesse restituire il bacio. E' dall'inizio delle prove che i due flirtano con evidenza, ma era sembrata soprattutto una messinscena utile al lancio della trasmissione. A vederli (ed è stato così rapido che la giuria non ha colto il momento non avendo il Var) invece sembra che la scintilla sia scoccata davvero. Cuore ci cova per le prossime puntate...

