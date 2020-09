Bomba di Malgioglio sulla de Blanck: troppe parolacce, è diseducativa

Francesco Fredella 17 settembre 2020 a

Fuoco amico. Non ci pensa due volte Malgioglio e attacca la De Blanck. Il motivo? Quelle parolacce, quei toni tropo forti sui social. A Malgioglio non va giù tutto questo. E da ex gieffino d’oro (perché resta il concorrente più quotato) arriva una pioggia di critiche alla contessa. “Se non dicesse parolacce non sarebbe lei’. Un duro attacco di Malgy che odia termini troppo forti e diseducativi. Su Instagram Queen Malgy va pesante: “Per molti usa un linguaggio scurrile e sono d'accordo con voi. Però posso assicurarvi che se evitasse di dire delle parole pesanti verso il prossimo Patrizia De Blanck non sarebbe più lei. Per quelli che la conoscono è di una generosità e di una sensibilità straordinaria ed è anche una brava persona. Peccato che al pubblico del Grande Fratello dia un’immagine storpiata del personaggio”, scrive Malgy sui social.

“E' una donna forte e intelligente. Finalmente una donna che ti dice in faccia quello che pensa e non usa filtri. Meglio lei che dà pieno ritmo al programma che una gatta senza artigli o un uomo senza carisma. Speriamo che resti nella casa. Stanotte mi dicono che mi abbia sognato. Forse gli ricordo la mia presenza dentro il reality?”

